Fosse Ardeatine: Casellati, ‘oggi più che mai ribadire impegno per pace e libertà’

Roma, 24 mar. “Il 24 marzo l’Italia intera ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine, strage nazista che ha segnato indelebilmente la storia del nostro Paese. A 80 anni di distanza il sacrificio di 335 innocenti, trucidati a Roma ,rimane vivo nella memoria collettiva. Oggi, più che mai, è necessario ribadire il nostro impegno per la pace e la libertà in risposta alle divisioni e agli orrori della guerra che continuano a destabilizzare lo scenario internazionale”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

