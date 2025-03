Fosse Ardeative: Parrini (Pd), ‘Meloni evita di parlare di nazifascismo’

agenzia

Roma, 24 mar “Registriamo con sincero rammarico che non ce l’ha fatta nemmeno stavolta, Giorgia Meloni, a usare la parola giusta. Commemorando l’ottantunesimo anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, e parlando dei suoi autori, la Presidente del Consiglio ha accuratamente evitato di parlare di ‘nazifascismo’ e ‘nazifascisti’. È un’omissione pesante”. Lo dice il senatore Dario Parrini, del Pd.