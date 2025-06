Foti, amministratori rispettino tempi Pnrr, non c’è proroga

agenzia

'Non c'è alcuna penalizzazione delle aree del Sud'

ROMA, 12 GIU – Sui fondi Pnrr “vi è la dimostrazione effettiva che non c’è alcuna penalizzazione delle aree del Sud ma faccio un appello agli amministratori perché rispettino i tempi dei progetti visto che non vi sarà una proroga oltre il 30 giugno 2026” come ha chiarito la Commissione Ue qualche settimana fa: lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, rispondendo al question time al Senato. Attualmente i progetti Pnrr finanziati sono oltre 296mila di cui 135mila conclusi (48%) oltre 25mila sono in fase di conclusione (10%) e oltre 115mila sono in corso, e “rispetto alla relazione semestrale presentata il 31 marzo marzo registriamo un aumento di 26mila progetti con impegni e risorse di 14,4 miliardi che significa che siamo in presenza di un piano in movimento”, ha detto Foti. Il ministro ha spiegato che i progetti conclusi ad oggi sono una fetta importante numericamente, un po’ meno sotto il profilo della spesa perché prima si portano a termine i progetti di minor spesa e poi quelli che richiedono oneri maggiori. Foti ha poi ribadito che non c’è alcune intenzione di ridurre le risorse al Sud, ma gli amministratori devono preoccuparsi non solo di mantenere la percentuale delle risorse territorializzabili ma devono fare in modo che “dalle risorse si passi alle opere”.

