Foti, ‘con revisione Pnrr non si ferma neanche un cantiere’

agenzia

'Riassegniamo risorse, non è anomalo ma previsto dalle regole'

ROMA, 21 MAG – Con la revisione del Pnrr “non c’è un cantiere che si ferma, una tratta che non vada avanti, un intervento che sia sospeso”: lo ha detto il ministro degli Affari europei, la Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, parlando alla Camera. “Le modifiche al Pnrr non sono una richiesta così anomala” ma “è previsto dal regolamento”, e la revisione del governo ha come obiettivo “solo quello di fornire una diversa assegnazione delle risorse all’interno dello stesso piano perché vi sono alcune situazione non risolvibili entro giugno 2026, non per inerzia del governo ma per fatti successi di forza maggiore”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA