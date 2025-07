Foti, probabile che settima rata del Pnrr liquidata domani

agenzia

'Raggiungiamo 140 miliardi erogati dall'Ue, non sulla carta'

ROMA, 26 LUG – “Il Consiglio di Stato ci ha chiesto di avere obiettivi ancor piu performanti perché quelli assegnati dalla Unione europea sono stati raggiunti un anno prima. Abbiamo raggiunto obiettivi di sette rate che sono parte liquidati, la settima ci verrà liquidata probabilmente nella giornata di domani”. Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervistato a Brugnato (La Spezia) all’incontro ‘L’impegno di Fratelli d’Italia per lo sviluppo delle aree interne’. La settima rata “ci porterà ad aver avuto erogati dall’Ue, non sulla carta, 140 miliardi di euro a partire da domani”, ha ricordato Foti.

