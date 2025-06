Fox, minaccia di attacco imminente alla base Usa in Qatar

agenzia

Usa e Gb invitano propri cittadini nel Paese a stare in casa

NEW YORK, 23 GIU – La tv Usa Fox riporta, citando fonti, della minaccia di un attacco “imminente” alla base americana in Qatar. L’ambasciata statunitense ha inviato un messaggio via e-mail ai cittadini americani nel Paese raccomandando di restare a casa fino a nuovo avviso. Il messaggio sottolinea che la raccomandazione è formulata “a scopo puramente precauzionale” e non fornisce ulteriori informazioni. Raccomandazione estesa anche ai cittadini del Regno Unito.

