Frana in India, i dispersi sono 200, recuperati 5 corpi

agenzia

In un villaggio nello Stato himalayano dell'Uttarakhand

NEW DELHI, 06 AGO – Sono almeno 200 i dispersi e cinque i morti provocati dalla frana di fango e acqua che ieri ha cancellato, in appena una quindicina di secondi, un villaggio sulle sponde del primo tratto del fiume Gange, nello Stato himalayano dell’Uttarakhand. Decine di squadre di soccorritori hanno lavorato tutta la notte e sono ancora sul posto in cerca di eventuali superstiti, con l’aiuto di cani e droni. Oltre a travolgere case e alberghi, la frana ha spazzato via un campo di addestramento dell’esercito indiano, secondo cui almeno un centinaio di militari sono dispersi: questi si aggiungono ai 100 residenti del villaggio ritenuti dispersi. Molti gli interrogativi sulle cause della tragedia. Gli esperti segnalano che la pioggia caduta nella zona nelle ore che hanno preceduto lo smottamento non è stata di intensità tale da giustificare una frana di questa portata. Sottolineano piuttosto il disboscamento massiccio e l’incuria verso il territorio, che è sempre più abbandonato e deserto al di fuori dei luoghi coinvolti dal turismo legato ai siti religiosi.

