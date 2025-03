Frana in Valchiavenna, bloccata la circolazione dei treni

agenzia

Linea interrotta fra Colico e Chiavenna

SONDRIO, 16 MAR – Una frana che si è verificata questa mattina dopo le 11:30 a Verceia, in provincia di Sondrio, ha investito i binari della ferrovia e la strada all’altezza di un passaggio a livello. Per questo la circolazione dei treni sulla linea Lecco-Sondrio è interrotta fra Colico e Chiavenna e la strada è stata al momento chiusa. Trenord, che gestisce il trasporto ferroviario regionale, sta organizzando un servizio di bus sostitutivi per coprire la tratta bloccata per lo smottamento. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Chiavenna, i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) e i tecnici di Rfi.

