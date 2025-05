Francesco Giambrone confermato all’Opera di Roma

agenzia

"Sincera emozione per la nomina, avanti con la stessa energia"

ROMA, 23 MAG – A seguito della proposta unanime espressa dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma presieduto dal sindaco e presidente Roberto Gualtieri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato, in conformità alla proposta ricevuta, Francesco Giambrone sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, con decorrenza dal 22 maggio 2025 e fino al 16 maggio 2030. “Accolgo con sincera emozione la conferma a sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, un incarico che rappresenta per me un grande onore” dice Francesco Giambrone in un comunicato in cui ringrazia il sindaco di Roma e il ministro della Cultura per la fiducia accordatagli con la riconferma. “Sono molto contento di continuare questa esperienza con l’Opera di Roma, un teatro che mi ha dato tanto e che ha al suo interno delle straordinarie professionalità che hanno saputo in questi anni essere partecipi e protagoniste di un progetto di rilancio della Fondazione, che ha dato a tutti noi grandi soddisfazioni. Abbiamo condiviso una visione di teatro costruita su innovazione, eccellenza artistica, apertura a nuovi pubblici, presenza all’interno del tessuto urbano della città di Roma, con l’obiettivo di rendere il teatro aperto a tutti, strumento di crescita culturale, inclusione e accessibilità sociale”. Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma dal dicembre 2021 e Presidente dell’Agis, l’ Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, dall’ottobre 2022, Francesco Giambrone è nato a Palermo nel 1957, città in cui è stato sovrintendente alla Fondazione Teatro Massimo ed anche assessore alla Cultura. Tra i vari incarichi ricoperti nella sua carriera è anche stato sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

