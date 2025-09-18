Francia: 800mila persone parteciperanno a manifestazioni contro tagli al bilancio

agenzia

Parigi, 18 set. La Francia si prepara a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu , affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 800.000 persone scenderanno in piazza in tutto il Paese per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei. Saranno schierati complessivamente 80.000 agenti di polizia.