Francia: aggressore Marsiglia grida ‘Allahu Akbar’ prima di essere ucciso da polizia**

agenzia

Parigi, 2 set. “Allahu Akbar” (Allah è grande): sono queste le ultime parole che l’aggressore di Marsiglia – ripreso in un video che circola sui social – ha pronunciato prima di essere freddato dalle forze di sicurezza francesi, che fino a un momento prima di sparargli gli avevano intimato di deporre il coltello con cui in precedenza aveva ferito cinque persone nella città portuale della Francia del sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA