Francia: Aliot, i funerali di Jean-Marie Le Pen si svolgeranno sabato

agenzia

Parigi, 8 gen. I funerali di Jean-Marie Le Pen si terranno sabato 11 gennaio a La Trinité-sur-Mer, nel Morbihan, “nell’intimità della famiglia”. È quanto ha annunciato questa mattina Louis Aliot, vicepresidente del Rassemblement National (RN) e sindaco di Perpignan, intervenendo a ‘Bonjour! La matinale’ su TF1, dove ha confermato la notizia di Ouest-France. Jean-Marie Le Pen era nato nel 1928 nella casa di famiglia a Trinité-sur-Mer. Invitato ad intervenire a poche ore dall’atterraggio a Parigi con Marine Le Pen al termine di un viaggio di tre giorni a Mayotte per visitare le vittime del ciclone Chido, Aliot ha confermato che la figlia del cofondatore del Front National ha effettivamente appreso della morte del padre dalla stampa. “Fa parte degli alti e bassi di una vita politica intensa, perché non è andata a Mayotte in vacanza”, ha tenuto a sottolineare Louis Aliot.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA