Francia: arrestata ragazza americana che ha gettato dalla finestra figlio appena nato

Parigi, 25 feb. E’ stata arrestata la giovane donna americana che presumibilmente ha gettato dalla finestra il figlio appena partorito in un hotel di Parigi, uccidendolo. Lo ha reso noto la polizia francese per la protezione dei minori, che sta indagando sul caso come ‘omicidio di minore di età inferiore ai 15 anni’. Le autorità stanno prendendo in considerazione la possibilità della ‘negazione della gravidanza’, una condizione in cui una donna rimane ignara o in stato di negazione della sua gravidanza fino al travaglio.