Francia: Bettini, ‘Nfp punto di partenza, ora costruire nostra alternativa’

Roma, 10 lug “Nei risultati elettorali della Gran Bretagna, e ancor più della Francia, è stata arginata, al momento persino sconfitta, l’ondata nera che sembrava dover dilagare in tutta Europa. Sottolineo ‘al momento'”. Lo scrive Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un intervento sull’Unità.

“Respingere l’attacco è stato decisivo. Ora si tratta di costruire la nostra alternativa”, scrive tra le altre cose Bettini sottolineando: “Il fronte repubblicano, l’antifascismo, lo spirito di libertà che ha riconquistato tanti elettori è un punto di partenza, non certamente la soluzione. In chi ha vinto rimane una contraddizione: convivono, infatti, una fiducia, seppure declinata democraticamente, delle ricette liberiste, insieme a una sinistra plurale, radicale, decisa e che, proprio per questo, ha attratto larghi consensi; tuttavia esposta, se isolata, a forme di populismo e movimentismo agitatorio”.