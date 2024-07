Francia: Bonelli, ‘ora lavoriamo anche in Italia per unità opposizioni’

agenzia

Roma, 8 lug. “Una bella notizia dalla Francia. L’estrema destra è stata fermata grazie ad un fronte unito. Adesso lavoriamo anche in Italia per l’unità delle opposizioni, per non commettere l’errore di andare divisi che ha consegnato il governo del paese a questa destra estrema. Che è contro la giustizia sociale e climatica e che vuole sfasciare la costituzione della Repubblica italiana”. Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

