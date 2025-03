Francia: Bonelli, ‘Salvini con Le Pen, truffare prerequisito destra?’

agenzia

Roma, 31 mar. “Marine Le Pen condannata a 4 anni con ineleggibilità per 5 anni per aver truffato 2,9 milioni di euro. La destra, a partire da Salvini, grida allo scandalo e alla democrazia giustiziata. Quindi, truffare è un prerequisito per fare politica per la destra?”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

“Leggere che anche Putin parla di violazione della democrazia fa indignare detto da un regime che imprigiona i dissidenti e ci fa comprendere quanto dobbiamo tutelare il sistema giuridico e democratico europeo pur con le sue diversità. Salvini attacca l’Europa parlando addirittura di dichiarazione di guerra”.