Francia: Boschi (Iv), ‘violenza antisemita lascia atterriti’

agenzia

Roma, 19 giu. “Sembrava impossibile che l’antisemitismo potesse tornare a funestare l’Europa, ma quanto accaduto a Parigi supera ogni più oscuro timore e ci pone davanti alla necessità di reagire. Non possiamo restare in silenzio davanti all’orrore, mai più”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi alla notizia della notizia della dodicenne ebrea stuprata per antisemitismo.

“La violenza inaudita subita da una ragazza di dodici anni, ad opera di suoi coetanei, per il solo fatto di essere ebrea lascia atterriti per la sofferenza di quella ragazza e imprime una ferita profonda al cuore dei nostri valori”, sottolinea.