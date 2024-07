agenzia

Roma, 1 lug. “In Francia si gioca il futuro dell’Europa e delle democrazie liberali come le abbiamo conosciute. Libertà di stampa, stato di diritto, magistratura indipendente. Un argine in Francia è un argine in Europa, ieri contro Putin domani contro Trump, la destra va fermata”- Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

