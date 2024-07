Francia: Calandrini (Fdi), ‘a litanie sinistra cittadini preferiscono pragmatismo’

agenzia

Roma, 1 lug. “I dati elettorali provenienti dalla Francia dimostrano ancora una volta che la litania della sinistra, che lancia l’allarme per la tenuta democratica in caso di vittoria di una fantomatica estrema destra, non coinvolge più i cittadini. Questi al contrario premiano la concretezza dei programmi dove non sono indicati slogan ma obiettivi da raggiungere. Il risultato del Rassemblement National credo che rappresenti anche un nuovo monito per chi, in Europa, sta trattando per il rinnovo delle massime cariche dell’Unione”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

