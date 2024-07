Francia: Calenda, ‘desistenza un accrocco, non ho capito mossa di Macron’

agenzia

Roma, 7 lug “Le desistenze tagliano fuori ma rafforzano. O sei in grado di recuperare il voto della classe media arrabbiata con cose credibili o i blocchi di desistenza fanno crescere, sono accrocchi che non governano e la destra cresce”. Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24 parlando delle elezioni in Francia.

“Ogni volta che si crede di escludere qualcuno, quelli crescono e andrai al governo più instabile. Questa mossa di Macron non l’ho capita”, ha aggiunto il leader di Azione.

