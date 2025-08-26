Francia: Donzelli, ‘sinistra non attenta quando ministri stranieri attaccano Meloni’

agenzia

Roma, 26 ago. “Non ho mai visto tutta questa attenzione da parte della sinistra quando ad essere attaccata dai ministri stranieri era la premier: invece di difendere l’Italia attaccavano lei. Ora si stupiscono se un italiano fa una battuta su un francese. La verità è che la credibilità internazionale dell’Italia non è stata così buona negli ultimi trent’anni: lo spread è ai minimi storici, l’occupazione ai massimi”. Lo afferma il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in un’intervista a ‘La Stampa’.