Francia: Donzelli, ‘sinistra non attenta quando ministri stranieri attaccano Meloni’
Roma, 26 ago. “Non ho mai visto tutta questa attenzione da parte della sinistra quando ad essere attaccata dai ministri stranieri era la premier: invece di difendere l’Italia attaccavano lei. Ora si stupiscono se un italiano fa una battuta su un francese. La verità è che la credibilità internazionale dell’Italia non è stata così buona negli ultimi trent’anni: lo spread è ai minimi storici, l’occupazione ai massimi”. Lo afferma il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in un’intervista a ‘La Stampa’.
"Le divisioni sulla politica estera -aggiunge- le vedo solo nell'opposizione. Al voto sulle comunicazioni dell'ultimo Consiglio europeo abbiamo contato dodici posizioni diverse. Fra di noi ci può essere qualche differenza di opinioni, ma è normale, siamo partiti diversi, ma nelle posizioni in Parlamento siamo granitici".