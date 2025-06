Francia, è morta l’assistente scolastica accoltellata

agenzia

Aggressione dello studente durante una perquisizione delle borse

PARIGI, 10 GIU – E’ morta in seguito alle ferite riportate l’assistente scolastica accoltellata questa mattina in una scuola media alla periferia di Parigi, nell’Alta Marna. Lo si è appreso da fonti dell’inchiesta. Secondo quanto riferito, l’aggressione da parte del ragazzo è avvenuta durante un controllo delle borse che l’assistente scolastica, che aveva 31 anni, si apprestava a compiere. La ministra de l’Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, si recherà a Nogent, il centro in cui è avvenuto l’attacco per “dare il sostegno a tutta la comunità scolastica e alle forze dell’ordine”. Borne, in un post su X, ha parlato di “un terribile dramma”.

