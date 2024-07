Francia: Fratoianni, ‘destra si batte con proposte di sinistra’

agenzia

Roma, 8 lug. “Copiare un modello di un altro Paese? Di solito non funziona quasi mai da nessuna parte. Quello che deve interessare però è l’indicazione politica: per battere la destra, per battere la destra estrema, aggressiva, identitaria e nazionalista serve una proposta coraggiosa ecologista e di sinistra, femminista. E in Francia l’hanno costruita”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’intervista al Tg3.