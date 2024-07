Francia: Fratoianni, ‘macronismo e idea che si vince solo al centro i grandi sconfitti’

agenzia

Roma, 1 lug. “I francesi sono di fronte ad una scelta impegnativa, non consegnare la Francia a Le Pen e ai suoi camerati, che cavalcano le paure ma non sono in grado di dare risposte. La destra estrema che mai in Francia ha avuto la possibilità di assumere il potere ha avuto un’avanzata importante ed è una destra xenofoba, con pulsioni molto pericolose: ora i francesi e le francesi oltre alle forze politiche sono di fronte ad una scelta impegnativa. Si tratta di scegliere se consegnare la maggioranza assoluta del Parlamento a RN di LePen oppure se costruire un accordo in grado di rovesciare i dati del primo turno nei confronti del ballottaggio, consentendo o al Fronte Popolare e alle sinistre o in generale ad un blocco repubblicano di vincere elezioni. È questa la partita che si giocherà nei prossimi giorni”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai3 nel corso di Agorà Estate.