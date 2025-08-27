Francia: governo in bilico, Bayrou vede i leader da lunedì

agenzia

Macron, nella richiesta di fiducia non c'è catastrofismo

PARIGI, 27 AGO – Il primo ministro francese, François Bayrou, riceve da lunedì i leader dei partiti francesi, a una settimana dal voto del Parlamento davanti al quale lo stesso Bayrou ha deciso di porre la fiducia sulla sua linea di politica generale. Lo si è appreso dal suo entourage. Il premier affronterà un voto molto incerto, presentando in Assemblée Nationale una dichiarazione di politica generale del governo centrata sullo stato dei conti pubblici e sui tagli da realizzare nel quadro della finanziaria 2026. Le linee generali del suo progetto, annunciato il 15 luglio, prevedono tagli per 43,8 miliardi di euro. Il presidente Emmanuel Macron ha affermato – secondo quanto riportato al termine del Consiglio dei ministri riunito all’Eliseo – che nella decisione di porre la fiducia, “non c’è né negazione della realtà, né catastrofismo” nei riguardi della crisi finanziaria, ed ha invocato “la responsabilità dei partiti che vogliono essere dei partiti di governo”.

