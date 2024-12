Francia: Gozi, ‘Bayrou persona più adatta, può ottenere la non belligeranza’

agenzia

Roma, 5 dic. “Credo che François Bayrou sia la persona più adatta al governo: c’è bisogno di qualcuno che sia percepito come indipendente, che abbia esperienza istituzionale. È uno dei pochi capace di dialogare con tutti, anche con Marine Le Pen. Può ottenere una non belligeranza. Spero che Macron lo annunci stasera alle 20”. È quanto dichiara Sandro Gozi a L’ora del Riformista, l’appuntamento settimanale del quotidiano diretto da Claudio Velardi che ospita il dibattito su temi internazionali e di politica interna.