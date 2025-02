Francia: incendio in una casa per anziani non autosufficienti, 3 morti

agenzia

Parigi, 1 feb. (Adnkronos/Afp) – Tre persone sono morte stamattina in un incendio scoppiato in una struttura sanitaria per anziani ad Bouffémont, la prefettura di Val-d’Oise. Le tre vittime, residenti di 68, 85 e 96 anni, sono morte in seguito ad “intossicazione da fumo”, ha riferito la prefettura, aggiungendo che altre nove persone sono rimaste ferite, sette residenti e due membri del personale, a causa del fumo inalato.