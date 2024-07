agenzia

Roma, 1 lug. “Le Pen non è imbattibile. Le piazze di ieri sera in tutta la #Francia lo hanno confermato! I francesi e soprattutto i più giovani non permetteranno un governo di ultra destra nazionalista alla guida della Francia!”. Così su X la vicepresidente dei senatori del Pd Beatrice Lorenzin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA