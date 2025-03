Francia: perquisito ministero Economia per riciclaggio denaro miliardario russo

agenzia

Parigi, 28 mar. Il ministero dell’Economia e delle Finanze francese è stato sottoposto a una perquisizione nell’ambito di un’indagine giudiziaria per sospetto riciclaggio di beni immobili nei confronti del miliardario russo Souleiman Kerimov. Lo rende noto Le Figaro, citando fonti della procura di Parigi e del Dipartimento nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Junalco). La Procura ha precisato che le perquisizioni mirano a “comprendere le questioni finanziarie” relative all’acquisizione di diverse ville di lusso sulla Costa Azzurra, dove Kerimov possiede immobili del valore di 38 milioni di euro, ha precisato il pubblico ministero. Tali ville furono “intestate a prestanomi in modo da celare il reale proprietario di nazionalità russa”.