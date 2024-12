Francia: Rampelli (Fdi), ‘sistema si è inceppato a causa mostrificazione avversario’

agenzia

Roma, 5 dic. “La Francia è una nazione dalla quale l’Ue non può prescindere, questa instabilità – che ha analogo riverbero in Germania – procura preoccupazione. Viene da commentare con la più classica delle battute: ‘come volevasi dimostrare'”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, intervistato da Radio Radicale.

“Le alleanze impure che includono tutto e il contrario di tutto non pagano. La democrazia continentale deve accettare la competizione aperta, senza mostrificazioni, in modo tale che i governi siano effettivamente contendibili. Esattamente quanto non è accaduto in Francia dove tutti i partiti si sono messi insieme, dall’ultrasinistra di Mélenchon fino incredibilmente ai gollisti del Ppe, per sbarrare la strada a Jordan Bardella. Ecco le conseguenze di questo frullato indigesto”, osserva Rampelli.