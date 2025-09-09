Francia: trovate 5 teste di maiale davanti a moschee, Retailleau ‘indignato’

agenzia

Parigi, 9 set. Almeno cinque teste di maiale sono state trovate davanti alle moschee di Parigi e in altre zone della Francia. Nella capitale francese, scrive Le Figaro citando fonti della polizia, sono state rinvenute nel XV, XVIII e XX arrondissement, oltre che a Montreuil (Seine-Saint-Denis) e Montrouge (Hauts-de-Seine). Le fonti hanno aggiunto che sono in atto ricerche presso altre moschee e che su una delle teste è stata trovata la scritta “Macron” . “Un’indagine è stata immediatamente avviata”, ha annunciato il prefetto di polizia, assicurando che “si sta facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questi atti abietti”.