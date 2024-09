agenzia

NEW YORK, 25 SET – Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha ufficializzato, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, la proposta per un “cessate il fuoco di 21 giorni in Libano” che Parigi ha preparato con gli Usa.

