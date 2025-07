Francia: violenze a Limoges, polizia ‘è stato un inferno’

agenzia

Parigi, 19 lug. “È stato un inferno”. Lo ha detto un agente di polizia a Le Figaro commentando la notte di violenze a Limoges. Per indagare su un veicolo rubato in fiamme – ha spiegato al giornale – gli agenti di polizia sarebbero caduti in un’imboscata nel delicato quartiere di Val de l’Aurence. Sul posto, un gruppo di 50-100 persone incappucciate e armate di spranghe di ferro attendeva la polizia che per tre ore ha subito il fuoco di mortai, pietre e molotov. Gli agenti hanno chiamato rinforzi e hanno sparato oltre 240 colpi per difendersi, tra cui gas lacrimogeni e granate stordenti.