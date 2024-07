Frasca: “Il metodo Chinnici è sempre attuale”

agenzia

Palermo, 29 lug. “Il ‘metodo Chinnici’ è sempre attuale. Ed è un metodo che va, naturalmente, attualizzato in relazione alle nuove tecniche delle organizzazioni criminali che, ovviamente, hanno frontiere e strumenti operativi sicuramente diversi da quelli di 40 anni fa”. Lo ha detto all’Adkronos Matteo Frasca, Presidente della Corte d’Appello di Palermo, a margine della commemorazione di Rocco Chinnici sul luogo della strage. Frasca spiega poi che non fa riferimento “solo al metodo investigativo” ma del “modo di concepire lo Stato, uno Stato per la difesa dei diritti e della legalità, che tutela i deboli e che non fa sconti nei confronti di nessuno”.