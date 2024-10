Frejus: Maran (Pd), ‘Salvini immobile, dove sono rimborsi per aziende?’

agenzia

Roma, 25 ott. “Come europarlamentare dal primo giorno in carica sto presidiando la questione della frana del Frejus sollecitando le autorità francesi perché finiscano i lavori senza ulteriori ritardi. La linea del Frejus è fondamentale per il nostro sistema economico. Significa treni diretti tra Milano e Parigi, meno camion e meno inquinamento, connessioni logistiche per le merci italiane. Le imprese della logistica ferroviaria son state fortemente danneggiate da questa frana e nell’ambito degli accordi italofrancesi sono già disponibili risorse per ristorarle. Non si capisce l’inerzia del Ministro Salvini nell’attivare la azioni necessarie e lo sollecito ad agire quanto prima nell’interesse delle imprese italiane”. Così l’europarlamentare Pd – S&D Pierfrancesco Maran, dopo la visita oggi alla frana del Frejus e al cantiere a Chiomonte (Torino).

