Fronte freddo in transito,ancora piogge e neve su alcune regioni

agenzia

iLMeteo.it: 'Minime in calo al Nord, brinate in Val Padana'

ROMA, 17 MAR – L’alta pressione in aumento sul Mediterraneo porterà una fase più stabile, ma anche più fredda, a causa di masse d’aria provenienti dal Nord Europa. Oggi e domani tempo variabile, con nuvolosità e possibili fenomeni sparsi. Questo il quadro sull’Italia fornito da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale oggi “si prevedono nevicate sui rilievi alpini centro-orientali, piogge sul Friuli Venezia Giulia e qualche piovasco nelle zone interne di Marche e Abruzzo, con neve sull’Appennino centrale a quote tra i 1200 e i 1400 metri, ma in rapido calo fino a 800 metri in tarda serata”. Martedì 18 marzo, i venti di Bora e Grecale porteranno variabilità soprattutto al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, con possibili nevicate in Piemonte e Valle d’Aosta anche a quote inferiori ai 900 metri. Il resto del Paese vedrà un miglioramento, ma con temperature minime in calo, soprattutto al Nord, dove si attendono brinate in Val Padana. Mercoledì 19 e Giovedì 20 saranno giornate più stabili grazie a una temporanea rimonta dell’anticiclone africano, ma già da Venerdì 21 è previsto un nuovo cambiamento, con il ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno una nuova fase di maltempo, destinata a coinvolgere probabilmente anche il weekend. Nel dettaglio: – Lunedì 17. Al Nord: soleggiato, peggiora a est nel pomeriggio. Al Centro: rovesci sparsi specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Al Sud: peggiora sul versante adriatico e sugli Appennini. – Martedì 18. Al Nord: instabile su Piemonte e Val d’Aosta, con piogge sparse e locali nevicate a 800 metri. Al Centro: bel tempo prevalente, qualche pioggia su est Sardegna. Al Sud: piogge sparse sulla Sicilia; sole altrove. – Mercoledì 19. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: soleggiato, piovaschi sulla Bassa Sardegna. Al Sud: più nubi in Sicilia, rare piogge. Tendenza: equinozio di primavera al sole, da venerdì sera perturbazione atlantica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA