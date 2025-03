Ft, ‘l’Ue si aspetta dazi al 20%, varranno per tutti e 27’

agenzia

Ieri il commissario Sefcovic a Washington per negoziare

BRUXELLES, 26 MAR – La Commissione europea sostiene che “il piano finale degli Usa sui dazi non è ancora chiaro ma le tariffe si applicheranno per tutti e 27” i Paesi membri. E’ quanto si legge sul Financial Times che cita fonti dell’esecutivo europeo che hanno parlato con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, ieri negli Usa per incontrare i negoziatori americani. Secondo la valutazione del commissario – spiegano le stesse fonti al quotidiano britannico – i dazi si aggirerebbero attorno al “20%”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA