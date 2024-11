Ft, ministro della Difesa cinese indagato per corruzione

agenzia

Dong Jun nominato a dicembre 2023 dopo rimozione di Li Shangfu

PECHINO, 27 NOV – La Cina ha messo sotto inchiesta il ministro della Difesa Dong Jun, nell’ultimo scandalo per corruzione che ha colpito i vertici dell’Esercito popolare di liberazione. Lo riporta il Financial Times, in base a ex e attuali funzionari Usa a conoscenza della vicenda. Dong, un ammiraglio nominato a dicembre del 2023, sarebbe il terzo ministro consecutivo della Difesa in carica o ex a essere indagato per corruzione. Dong è succeduto al generale Li Shangfu, estromesso dopo sette mesi di incarico. Entrambi sono stati nominati dal presidente Xi Jinping. Li era succeduto a Wei Fenghe, indagato per corruzione dopo aver lasciato l’incarico.

