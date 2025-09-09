Ft, ‘Pentagono rallenta spedizioni, rischi difesa aerea Kiev’

agenzia

'È solo questione di tempo prima che le munizioni finiscano'

ROMA, 09 SET – L’Ucraina lotta contro il rischio di trovarsi ad affrontare una carenza di equipaggiamento per la difesa aerea dopo che il Pentagono ha rivisto il suo programma di aiuti militari, che ha portato a un rallentamento delle consegne in un momento in cui la Russia sta intensificando gli attacchi aerei. Lo scrive il Financial Times. Dopo diversi mesi di consegne Usa irregolari , funzionari e analisti avvertono che se Mosca intensificherà o semplicemente manterrà un ritmo più elevato negli attacchi, le unità di difesa aerea ucraine si troveranno ad affrontare carenze. “È solo questione di tempo prima che le munizioni finiscano”, affermano.

