Ft, Trump valuta sanzioni a flotta ombra petroliere russe

agenzia

Se Putin non accetterà il cessate il fuoco in Ucraina

ROMA, 06 AGO – L’amministrazione Trump sta valutando l’imposizione di ulteriori sanzioni alla ‘flotta ombra’ di petroliere russe se il presidente Vladimir Putin non accetterà un cessate il fuoco in Ucraina entro venerdì: lo riporta il Financial Times (Ft), che cita due fonti a conoscenza della situazione. L’inserimento delle navi della flotta nella lista nera segnerebbe la prima volta che gli Stati Uniti impongono sanzioni contro Mosca da quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio, commenta il giornale.

