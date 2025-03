Ft, Usa hanno sospeso la condivisione dell’intelligence con Kiev

agenzia

Il quotidiano cita funzionari a conoscenza della questione

WASHINGTON, 05 MAR – Gli Usa hanno interrotto la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev in una mossa che potrebbe seriamente ostacolare la capacità dell’esercito ucraino di colpire le forze russe: lo scrive il Financial Times citando funzionari a conoscenza della questione. Il passo segue la decisione presa lunedì dall’amministrazione Trump di sospendere le consegne di aiuti militari a Kiev e arriva dopo una drammatica rottura delle relazioni tra il presidente americano e Volodymyr Zelensky. La cooperazione dell’intelligence statunitense è stata essenziale per la capacità dell’Ucraina di identificare e colpire obiettivi militari russi.

