Fumo in un negozio in piazza Duomo, vigili del fuoco in azione

agenzia

Evacuazioni a Milano, mozzicone di sigaretta probabile causa

MILANO, 24 FEB – Squadre dei vigili del fuoco stanno operando a Milano all’interno del negozio H&M, nella centralissima Piazza Duomo, che è stato evacuato a scopo precauzionale, mentre il palazzo non è oggetto di evacuazione. L’allarme è stato lanciato dal personale del negozio di abbigliamento, che ha rilevato la presenza di fumo provenire dall’area magazzini dei piani interrati. I vigili del fuoco stanno procedendo a una accurata ispezione per individuare il punto da dove sarebbe partito l’allarme dalle centraline antincendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina. Dai primi riscontri a provocare il principio d’incendio, prontamente domato, sembrerebbe essere stato un mozzicone di sigaretta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA