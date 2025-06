Furgone investe ragazzi sulle strisce, morta una 15enne

agenzia

L'incidente nel Maceratese, 16enne soccorso dall'eliambulanza

TOLENTINO, 07 GIU – Una ragazza 15enne morta e un 16enne trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. E’ il tragico bilancio di un investimento che è avvenuto verso le 17.45 in zona Pace a Tolentino. Nei pressi della Multisala Giometti, in via Concordia, un furgone Volkswagen condotto da un 40enne di Tolentino ha investito i due ragazzi che stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla ragazza Gessica Vulpe, residente a Tolentino, che è deceduta malgrado l’immediato intervento dei sanitari del 118: a causa dell’urto è stata sbalzata via di una decina di metri.

