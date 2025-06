Furti in collina torinese, 8 avvisi di garanzia per 68 colpi

agenzia

Contestata l'associazione per delinquere, anche per ricettazione

TORINO, 14 GIU – Una presunta banda che ha compiuto decine di furti sulla collina di Torino è stata individuata dai carabinieri di Chieri, che hanno indagato coordinati dalla Procura. I militari hanno notificato ieri l’avviso di conclusione indagini a otto persone, quasi tutte di origine albanese e in parte già in carcere a Torino per altri reati. Dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione. Agli otto vengono contestati 68 episodi, e altri sono al vaglio degli investigatori, commessi tra gennaio 2024 e marzo 2025. La banda, a quanto emerso, avrebbe avuto una struttura gerarchica, con la disponibilità di automobili di copertura intestate ad altre persone per potersi muovere e collaboratori capaci di custodire la refurtiva. Durante uno degli ultimi colpi, nella primavera scorsa, parte della banda era stata intercettata e arrestata dai carabinieri della compagnia di Chieri, interrompendo così la scia di paura per i cittadini della collina torinese.

