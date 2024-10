Furto banche dati: Borghi (Iv), ‘subito commissione inchiesta, Meloni in Aula’

agenzia

Roma, 28 ott. “E’ stata dossierata illegalmente la seconda carica dello Stato, che presiede il Senato. E’ stato dossierato illegalmente un ex Presidente del Consiglio, che oggi siede tra i banchi del Senato come leader di un partito di opposizione. Pare che addirittura sia stato violato un server del Quirinale. Serve altro per qualificare quello che sta accadendo in queste ore? Lo squarcio che arriva da Milano esige risposte pronte da parte delle istituzioni”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.