Furto banche dati: Magi, ‘governo faccia chiarezza su vulnerabilità rete Viminale’

Roma, 28 ott. “Non c’è da stupirsi che ci sia chi cerca di bucare la rete del Viminale e per raccogliere informazioni sensibili su personaggi pubblici, comprese personalità della politica e delle istituzioni e loro familiari. C’è da stupirsi che ci riescano con relativa facilità. È necessario che, al di là e parallelamente all’inchiesta giudiziaria, il governo faccia massima chiarezza in Parlamento su quanto avvenuto e garantisca la protezione di queste informazioni”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.