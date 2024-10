Furto banche dati: Milani (Fdi), ‘potenziare sistemi controllo e monitorare chi controlla’

agenzia

Roma, 28 ott. “Dopo il caso del finanziere Raffaele Striano e dei dossier alla procura nazionale antimafia, il furto alle banche dati per confezionare dossier illegali è un altro attacco alla privacy di politici, imprenditori e personaggi in vista. Una sicurezza minata da un malfunzionamento evidentemente colposo della macchina di controllo delle banche dati”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.