Furto banche dati: Negri (Pd), ‘Fontana riferisca in consiglio su vicenda Trenord’

agenzia

Milano, 1 nov. “Mentre il servizio ferroviario regionale fa acqua da tutte le parti, dall’inchiesta sullo spionaggio lombardo emerge che, proprio sulle nomine dell’amministratore delegato di Trenord, si sarebbe sviluppato un confronto fra il presidente Fontana e Pazzali. Una pagina opaca di una lotta di potere tutta interna alla destra, che dimostra il totale disinteresse di questo governo verso i disservizi quotidiani affrontati dagli utenti di Trenord”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Simone Negri, capogruppo in commissione Trasporti al Pirellone, su quanto emerso dagli atti dell’indagine sulle presunte attività di dossieraggio illecito, relativamente alla nomina di Beniamino Lo Presti come amministratore delegato di Trenord.