agenzia

Roma, 28 ott. “Meloni fa sempre la vittima ma che ha fatto un questi due anni? Noi abbiamo intanto chiesto in un’interrogazione parlamentare per capire come sono realmente le situazioni dentro l’agenzia della cybersicurezza e una commissione d’inchiesta”. Così Matteo Renzi a Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno.

