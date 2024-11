Furto banche dati: Verini (Pd) a Piantedosi, ‘governo si nasconde’

agenzia

Roma, 31 ott “Siamo allarmati. Quanto è a rischio la sicurezza dal Paese? Le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Il governo e la presidente del Consiglio vengano in Parlamento a chiarire cosa si sta facendo per difendere il nostro Paese”. Lo ha chiesto il senatore del Pd Walter Verini al ministro dell’Interno Piantedosi nel corso del question-time.

“Appare di tutta evidenza – ha aggiunto – come le banche dati italiane siano insicure e necessitino di investimenti strutturali e a fronte della gravità dei fatti emersi dall’inchiesta milanese. il Partito Democratico ha più volte richiesto alla Presidente del Consiglio di venire a riferire in Aula su cosa si sta facendo per rendere realmente efficace il sistema di protezione delle banche dati del Paese, anche attraverso finanziamenti adeguati, e quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato il coinvolgimento nell’attività di dossieraggio di alcuni apparati dello Stato e della sicurezza, e quali coinvolgimenti di forze economiche, finanziarie, organizzazioni criminali e apparati stranieri possa esservi stato, come ha detto la Peocura di Milano”.